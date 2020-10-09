53-річна голлівудська акторка Ніколь Кідман стала обличчям нового номера журналу Marie Claire Australia. Зірка знялась для обкладинки і показала бездоганні образи від преміальних брендів.

Розкішними кадрами Ніколь Кідман поділилась в інстаграм-профілі з 7-мільйонною аудиторією. Перед камерами вона позувала у вбраннях від італійського модного дому Valentino та французького бренду Givenchy.

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На обкладинці Marie Claire Australia акторка з'явилась у прозорій сукні чорного кольору з широкими рукавами і вишивкою у вигляді золотистих колосків. На одному з кадрів вона показала сміливий образ у всій красі та засвітила бюст. Стилісти подбали про ідеальну хвилясту укладку зірки та ніжний макіяж.



Ніколь Кідман знялась для Marie Claire / Фото Instagram / @nicolekidman



Ніколь Кідман знялась для Marie Claire / Фото Instagram / @nicolekidman



Ніколь Кідман знялась для Marie Claire / Фото Instagram / @nicolekidman Ніколь Кідман знялась для Marie Claire / Фото Instagram / @nicolekidman Не менш відвертим був брючний образ Ніколь Кідман. Вона одягла приталені теплі штани, які поєднала зі смугастим топом на тонких бретелях, а наверх накинула піджак з великими кишенями. Зірка довела, що навіть у 53 роки має фантастичну фігуру, а пасує їй не лише класика. Акторка приміряла й вишукані look. Вона позувала в елегантному білому костюмі-оверсайз на голе тіло і червоних лакованих туфлях, босоніж у стильній мінісукні небесно-блакитного кольору, легкій чорній максісукні з пікантним декольте, до якого привернула увагу масивною прикрасою на шиї.

Ніколь Кідман знялась для Marie Claire / Фото Instagram / @nicolekidman

Ніколь Кідман знялась для Marie Claire / Фото Instagram / @nicolekidman



Ніколь Кідман знялась для Marie Claire / Фото Instagram / @nicolekidman

Ніколь Кідман знялась для Marie Claire / Фото Instagram / @nicolekidman Ніколь Кідман знялась для Marie Claire / Фото Instagram / @nicolekidman

Ніколь Кідман розповіла про чоловіка

Вже 14 років акторка одружена зі співаком Кітом Урбаном. З ним зірка виховує двох доньок – 12-річну Сандей і 9-річну Фейт. Два роки тому подружжя було за крок до розлучення, а тепер зірка називає чоловіка коханням всього свого життя і зізнається, що між ними справжня гармонія.

"Якщо відверто, я вийшла заміж, дослухаючись до свого серця. Він просто прийшов і захистив мене. Він любив мене, давав мені впевненість і допомагав мені відчувати себе набагато комфортніше. У нас цікавий баланс, тому що я інтроверт, а він екстраверт", – поділилась Ніколь Кідман про союз з Кітом Урбаном.