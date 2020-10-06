Зіркове подружжя Тома Круза та Ніколь Кідман було одним з найміцніших у Голлівуді. Але через десять років спільного життя, актори розлучилися. Втім, вони й досі зберігають дружні стосунки.

Одна з найвідоміших голлівудських акторок нещодавно дала інтерв'ю виданню The New York Times. У ньому Ніколь Кідман пригадала свій перший шлюб з Томом Крузом, зіркою фільму "Місія нездійсненна".

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Ніколь розповіла про останню стрічку, де вона брала участь разом з Томом Крузом – "Із широко заплющеними очима". Там пара зіграла подружжя, яке бореться з різноманітними спокусами, а жінка, котру грала Кідман, зізнається чоловікові про зраду.

Акторка наголосила, що вона з Томом вміли відокремлювати особисті стосунки від роботи, а тому фільм не мав нічого спільного з реальністю. Але, на жаль, багато глядачів на той час пов'язували стрічку з відносинами між партнерами.

Саме завдяки цьому ми були щасливі у шлюбі. Після подібних сцен ми каталися на картингах. Я не знаю, що ще сказати. Можливо, я просто не хочу озиратися назад і розбиратися в цьому,

– розповіла Ніколь Кідман.



Ніколь Кідман та Том Круз / IMDb

Голлівудська зірка також зізналась, що вона з Томом були щасливі в шлюбі. А той період, коли знімався фільм, був найщасливішим за весь час. Вони щовечора їли спагеті та часто спілкувалися з режисером Стенлі Кубриком.

Нагадаємо, що Том Круз та Ніколь Кідман розлучилися в 2001 році. Разом вони виховують двох усиновлених дітей. А через п'ять років акторка одружилась з Кітом Урбаном. У червні пара відсвяткувала 14 річницю весілля.