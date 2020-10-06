Звездная чета Тома Круза и Николь Кидман была одной из самых прочных в Голливуде. Но через десять лет совместной жизни, актеры расстались. Впрочем, они до сих пор сохраняют дружеские отношения.

Одна из самых известных голливудских актрис недавно дала интервью изданию The New York Times. В нем Николь Кидман вспомнила свой первый брак с Томом Крузом, звездой фильма "Миссия невыполнима".

Интересно Звезда "Сплетницы" Пенн Бэджли показал лицо сына: милое фото

Николь рассказала о последней ленте, где она участвовала вместе с Томом Крузом – "С широко закрытыми глазами". Там пара сыграла супругов, которые борются с различными соблазнами, а женщина, которую играла Кидман, признается мужчине об измене.

Актриса отметила, что она с Томом умели отделять личные отношения от работы, а потому фильм не имел ничего общего с реальностью. Но, к сожалению, многие зрители в то время связывали ленту с отношениями между партнерами.

Именно благодаря этому мы были счастливы в браке. После подобных сцен мы катались на картингах. Я не знаю, что еще сказать. Возможно, я просто не хочу оглядываться назад и разбираться в этом,

– рассказала Николь Кидман.



Николь Кидман и Том Круз / IMDb

Голливудская звезда также призналась, что они с Томом были счастливы в браке. А тот период, когда снимался фильм, был самым счастливым за все время. Они каждый вечер ели спагетти и часто общались с режиссером Стэнли Кубриком.

Напомним, что Том Круз и Николь Кидман расстались в 2001 году. Вместе они воспитывают двух усыновленных детей. А через пять лет актриса вышла замуж за Кита Урбана. В июне пара отпраздновала 14 годовщину свадьбы.