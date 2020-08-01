Украинский телеведущий Никита Добрынин и победительница девятого сезона романтического шоу "Холостяк" Даша Квиткова в мае этого года официально стали мужем и женой. Теперь влюбленные готовятся к свадьбе, накануне которой Никита признался, что ни с кем не чувствовал себя настолько счастливым, как со своей избранницей.

Одна из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе уже 12 августа сыграет громкую свадьбу. Во время съемок десятого сезона программы "Кто сверху?" эксклюзивно для "Нового канала" Никита рассказал, как удается сохранить гармонию в отношениях с любимой.

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За романтической историей Даши и Никиты наблюдала вся страна во время проекта "Холостяк-9". Мужчина признается, что они с Дашей совпали характерами, желаниями, целями. Пара не теряет задора, счастлива вместе и это самое главное.

Не могу сказать, что на проект мы шли, чтобы найти вторую половинку, а другие участники – имели другую цель. Мне кажется, все искренне верят в то, что найдут свою любовь. Но нам повезло найти ее именно на "Холостяке",

– отметил Добрынин.

Телеведущий говорит, что ни с кем ему не было настолько хорошо, как с Дашей: "Я считаю, что мы выиграли в жизненную лотерею. Опыт предыдущих лет показывает, что вроде можно и сойтись с человеком, и вроде бы построить с ним отношения, но это все – "вроде". Сейчас я действительно понимаю, что нашел свое счастье."

Что известно о Свадьбе Никиты Добрынина и Даши Квитковой: все, что известно о празднике звезд "Холостяка 9"