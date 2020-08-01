Український телеведучий Нікіта Добринін та переможниця дев'ятого сезону романтичного шоу "Холостяк" Даша Квіткова в травні цього року офіційно стали чоловіком та дружино. Тепер закохані готуються до весілля, напередодні якого Нікіта зізнався, що ні з ким не відчував себе настільки щасливим, як зі своєю обраницею.

Одна із найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі вже 12 серпня зіграє гучне весілля. Під час зйомок десятого сезону програми "Хто зверху?" ексклюзивно для "Нового каналу" Нікіта розповів, як вдається зберегти гармонію у стосунках з коханою.

Читайте також Даша Квіткова розповіла, який курйоз трапився за лічені дні до весілля

За романтичною історією Даші та Нікіти спостерігала вся країна під час проєкту "Холостяк-9". Чоловік зізнається, що вони з Дашею співпали характерами, бажаннями, цілями. Пара не втрачає запалу, щаслива разом і це найголовніше.

Не можу сказати, що на проєкт ми йшли, щоб знайти другу половинку, а інші учасники – мали іншу мету. Мені здається, всі щиро вірять у те, що знайдуть свою любов. Але нам пощастило знайти її саме на "Холостяку",

– зазначив Добринін.

Телеведучий каже, що ні з ким йому не було настільки добре, як з Дашею: "Я вважаю, що ми виграли в життєву лотерею. Досвід попередніх років показує, що начебто можна і зійтися з людиною, і начебто побудувати з нею стосунки, але це все – "начебто". Зараз я дійсно розумію, що знайшов своє щастя."

Що відомо про весілля Добриніна і Квіткової – читайте тут Весілля Нікіти Добриніна і Даші Квіткової: все, що відомо про свято зірок "Холостяка 9"