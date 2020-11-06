Стриминговая платформа Netflix опубликовала первый мультфильм с украинским дубляжом. Речь идет о популярном проекте "Губка Боб: побег Губки".

Как передает 24 канал, мультфильм имеет украинские субтитры и полноценный качественный дубляж. Это и привлекло внимание всех отечественных СМИ, ведь обычно Netflix ограничивается лишь субтитрами, когда презентует иноязычный полнометражный фильм.

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Сейчас известно, что дубляж создали представители LeDoyen Studio. Заказчиком выступила известная компания B&H film distribution. Сначала "Губка Боб: побег Губки" должен был выйти в прокат в кинотеатрах, поэтому он и зазвучал на украинском. Однако из-за пандемии коронавируса премьера состоялась онлайн, а компания Netflix приобрела права на показ мультфильма с украинским дубляжом.

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Netflix в Украине

Netflix, пожалуй, самая известная стриминговая платформа в мире, которая имеет бешеную популярность и сотни миллионов подписчиков. Среди них и украинцы, ведь компания здесь работает с 2016 года. Люди имели возможность просматривать фильмы и сериалы на английском или русском языках, или пользоваться украиноязычными субтитрами, которые появились после петиции пользователей платформы, которая набрала 66 тысяч подписей.

Теперь Netflix стремится адаптировать свой контент для украинского кинорынка. Сейчас компания подписала контракт с двумя отечественными студиями на создание качественного дубляжа. Кроме этого, планируется запуск украиноязычного интерфейса платформы. Когда же Netflix зазвучит на украинском – пока не известно.