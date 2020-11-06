Стрімінгова платформа Netflix опублікувала перший мультфільм з українським дубляжем. Мова йде про популярний проєкт "Губка Боб: Втеча Губки".

Як передає 24 канал, мультфільм має українські субтитри та повноцінний якісний дубляж. Це і привернуло увагу всіх вітчизняних ЗМІ, адже зазвичай Netflix обмежується лише субтитрами, коли презентує іншомовний повнометражний фільм.

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Наразі відомо, що дубляж створили представники LeDoyen Studio. Замовником виступила відома компанія B&H film distribution. Спершу "Губка Боб: Втеча Губки" мав вийти у прокат у кінотеатрах, тому він і зазвучав українською. Однак через пандемію коронавірусу прем'єра відбулась онлайн, а компанія Netflix придбала права на показ мультфільму з українським дубляжем.

"Губка Боб: Втеча Губки": дивіться трейлер мульфільму

Netflix в Україні

Netflix – мабуть, найвідоміша стрімінгова платформа у світі, яка має шалену популярність та сотні мільйонів підписників. Серед них – українці, адже компанія тут працює з 2016 року. Люди мали змогу переглядати фільми та серіали англійською чи російською мовами, або користуватись україномовними субтитрами, які з'явились після петиції користувачів платформи, яка набрала 66 тисяч підписів.

Тепер Netflix прагне адаптувати свій контент для українського кіноринку. Наразі компанія підписала контракт з двома вітчизняними студіями на створення якісного дубляжу. Окрім цього, планується запуск україномовного інтерфейсу платформи. Коли ж Netflix зазвучить українською – наразі не відомо.