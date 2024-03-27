Как назвать мальчика, который родится в апреле: подборка волшебных имен

Родители, которые ждут рождения малыша в апреле, уже активно готовятся к его появлению. В частности, заранее нужно подумать над именем, чтобы не выбирать в последний момент – а такая ситуация случается довольно часто.

Один из вариантов – заглянуть в календарь именин и назвать ребенка в честь святого. Некоторыми именами для апрельских мальчиков поделился LifeStyle 24.

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Перечень апрельских имен для мальчиков

Вадим – именины 9 апреля

Имя Вадим имеет славянское происхождение, поэтому является достаточно распространенным на территории Украины. Оно означает "имеет привлекательность", "тот, что привлекает".

У Вадимов эмоциональный характер: могут как быстро вспыхивать, так и успокаиваться. Им не сложно сосредоточиться на одном занятии, ведь обладают терпением, выдержкой и равновесием.

Кузьма – именины 18 апреля

Имя Кузьма возникло в Древней Греции. В частности, образовалось от имени Космас, которое трактуется как "кузнец".

В детстве таким мальчикам трудно усидеть на месте, всегда попадают в различные неприятности и совсем не слушают родителей. Однако во взрослом возрасте все кардинально меняется. Они становятся довольно спокойными.

Подборка имен для мальчиков / Фото Canva

Кондрат – именины 15 апреля

С латинского языка имя Кондрат переводится как "широкоплечий", а с греческого – "воин с копьем". В нашей стране его можно не так часто услышать.

Кондратам бывает сложно найти себе друзей, ведь важно, чтобы человек был честным и верным. Свой требовательный характер они проявляют и в романтических отношениях, из-за чего возникают определенные недоразумения.

Афанасий – именины 23 апреля

Имя Афанасий также пришло к нам из Древней Греции. Оно было очень популярно в Византии и толкуется как "бессмертный".

Владельцы этого имени имеют богатое воображение, в отношениях с людьми стараются проявлять свою любознательность, доброту и мягкость. У них спокойный характер, однако умеют отстоять себя в ситуациях, которые этого требуют.

Имена для девочек, которые родятся весной

Вариантов весенних имен для девочек также довольно много. Они хорошо ассоциируются с этим временем года, когда все вокруг цветет и возрождается. Кстати, некоторые имена – достаточно редкие и необычные для Украины.