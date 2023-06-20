Как назвать ребенка в 2023 году, чтобы он был счастлив
Источник:Тикток memiks.ua
Среди всех хлопот вокруг малыша выбор имени имеет большое значение. К этому вопросу следует отнестись внимательно, потому что от выбора имени зависит будущее ребенка.
Психологи убеждены, что имя человека влияет на ее характер, характер и поведение. 24 Канал подскажет, какие имена для мальчиков и девочек популярны в 2023 году.
К теме С парижским шиком: 8 женских и мужских имен, популярных во Франции
Популярные имена для детей в 2023 году
Маргарита – с древнегреческого языка означает "жемчужина".
Инна – из древненемецкой "сильная вода", "крупный поток".
Николай – с греческого "любимец народа" или "победитель народов".
Василиса – означает "царица", "правительница".
Серафим – с древнееврейского "огненный".
Вита – на латыни "жизнь".
Тимур – с тюркской "железный", "устойчивый".
Александра – имеет греческие корни и означает "храбрая защитница".
Виталий – римского происхождения, "жизнеспособный", "дающий жизнь".
Сергей – по латинскому языку "высокий", "знатный".