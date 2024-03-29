4 редких женских имени, которые влюбляют с первого взгляда

С каждым годом редкие имена привлекают все большее внимание будущих родителей. Конечно, не всегда известно их происхождение и значение, однако звучание – невероятное, поэтому некоторые люди просто не могут пройти мимо.

Сегодня предлагаем вам подборку женских имен, которые влюбляют в себя. Уверены, что одно из них прекрасно подойдет девочке, которая вот-вот должна родиться.

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Редкие женские имена, которые поражают своей красотой

Осяйна

Неизвестно, как появилось имя Осяйна. Более того, для нашей страны оно считается довольно редким. Интересно, что созвучно с украинским именем Сияна, которое трактуется как "сияющая".

Лиель

Считается, что имя Лиель имеет еврейские корни и переводится как "ночной ангел". Такие девушки – невероятно загадочные, привлекательные, решительные и независимые. Они не боятся препятствий, которые случаются на жизненном пути.

Список невероятных имен для девочек / Фото Pixabay

Висения

До наших времен не сохранилась информация, как образовалось и что означает имя Висения. Однако сейчас есть достаточно похожее – Есения. Оно имеет славянское происхождение и не очень популярно среди украинских родителей.

Авия

Имя Авия – еврейское и означает "мой отец – Господь". Оно наделяет женщин добротой, сочувствием и доброжелательностью. Несмотря на это, они умеют отстоять себя и нередко проявляют принципиальность.

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Еще несколько редких имен для девочек

На самом деле есть много имен, которые не очень популярны в Украине. Однако они имеют хорошее значение и ассоциируются с королевскими семьями или с известными людьми. Среди вариантов, в частности, есть такие: