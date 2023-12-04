Вина не покинет никогда, – Назар Грабар назвал задачу, которую "провалил" на войне

Украинский танцовщик и защитник Назар Грабарь поделился, что ему не удалось выполнить во время пребывания на фронте. По его словам, он не смог уберечь своего брата от смерти.

Известно, что Илья Грабар погиб в декабре прошлого года, когда россияне обстреляли украинские позиции.

Вау Назар Грабар из ВСУ стал лицом мужской линии одежды: эффектные кадры

Назар Грабар признался, что ему не удалось выполнить на войне

Танцовщик откровенно поделился, что сразу хотел пойти в военкомат, но он ничего не понимал в военном деле. По словам Назара, сначала они с братом Ильей занимались волонтерством.

Мы с Ильей помогали увозить детей и женщин к границе с Венгрией. Но потом все равно получаешь эти новости и оно напрягает,

– поделился он.

Все изменилось, когда брат Илья заявил, что намерен идти защищать Украину. В то же время он говорил, что не хочет, чтобы Назар шел с ним.

Я говорю: "Я не пущу тебя одного, как бы ты меня одного не пустил. Идем вместе". Так и ушли. Илья постоянно переживал за меня, что я пошел за ним. Я пошел присматривать за ним, поэтому чувство вины меня не покидает и не покинет никогда. У меня на войне была одна задача, и я ее не выполнил. С этим живу,

– признался парень.

Назар рассказал, как отнеслась мама к решению сыновей уходить на фронт. Ей было сложно принять выбор ребят.

В действительности Илья всегда умел успокоить. Говорил: "Все нормально". На самом деле маме было лучше, что мы вдвоем, потому что мы присматривали друг за другом. Но во время первой ротации на Донбасс маме было очень тяжело,

– сказал Грабар.

Интервью Назара Грабара: смотрите видео онлайн

Назар и Илья Грабар защищали Украину