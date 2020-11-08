Известная певица Наталья Могилевская часто демонстрирует образы поклонникам. Прогуливаясь по набережной, артистка сделала фото в красивом образе, который подойдет многим модницам.

Популярная украинская певица Наталья Могилевская на своей странице в инстаграме опубликовала новое фото. Звезда не устает делиться с поклонниками стильными образами, которые они впоследствии пробуют на себе.

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Знаменитость решила устроить осеннюю прогулку по Киеву, а заодно запомнить этот момент. Звезда сфотографировалась на Оболонской набережной и продемонстрировала смелый аутфит.

Look Натальи Могилевской

Певица позировала на фоне живописной локации. Она предстала в черной кофточке, которую соединила с темно-синими джинсами. Сверху Наталья надела длинную черную кожаную куртку, которая прекрасно подойдет для прохладных осенних дней и стильных выходов в свет.

В руках певица держала темную сумку и похвасталась светлым маникюром. Звезда уложила короткие белокурые волосы в волны, а также сделала привычный макияж. Могилевская подчеркнула глаза темными тенями, а губы накрасила матовой бежевой помадой.

Поклонники отреагировали на новый образ знаменитости: "Стильно", "Вы здесь похожа на американскую суперзвезду", "Ужасный стиль! Хорошее фото", "Я Вами восхищаюсь! Вам очень к лицу быть блондинкой", "Какая же вы красивая", – написали фанаты в комментариях.



Наталья Могилевская / Instagram / @nataliya_mogilevskaya