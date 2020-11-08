Відома співачка Наталія Могилевська часто демонструє образи шанувальникам. Прогулюючись набережною, артистка зробила фото в гарному образі, який підійде багатьом модницям.

Популярна українська співачка Наталія Могилевська на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала нове фото. Зірка не втомлюється ділитися з шанувальниками стильними образами, які вони згодом переймають собі.

До теми В осінніх образах: Наталія Могилевська знялась у фотосесії – фото

Знаменитість вирішила влаштувати осінню прогулянку Києвом, а заразом запам'ятати цей момент. Зірка сфотографувалась на Оболонській набережній та продемонструвала сміливий аутфіт.

Look Наталії Могилевської

Співачка позувала на тлі мальовничої локації. Вона постала в чорній кофтинці, яку поєднала з темно-синіми джинсами. Зверху Наталія одягнула довгу чорну шкіряну куртку, яка чудово підійде для прохолодних осінніх днів та стильних виходів у світ.

У руках співачка тримала темну сумку і похизувалась світлим манікюром. Зірка вклала коротке біляве волосся у хвильки, а також зробила звичний макіяж. Могилевська підкреслила очі темними тінями, а губи нафарбувала матовою бежевою помадою.

Шанувальники відреагували на новий образ знаменитості: "Стильно", "Ви тут схожа на американську суперзірку", "Чудовий стиль! Гарне фото", "Я вами захоплююсь! Вам дуже личить бути білявкою", "Яка ж ви красива", – написали фанати в коментарях.



Наталія Могилевська / Instagram / @nataliya_mogilevskaya