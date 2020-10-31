В ночь на 1 ноября весь мир традиционно отмечает Хэллоуин. Украинские звезды решили поддержать западных коллег и подготовили эффектные наряды для самого мистического вечера года. Настя Каменских и Потап уже похвастались ужасно красивыми образами.

Традиция празднования Хеллоуина из года в год закрепляется и в Украине. Многие известные и знаменитые не только готовят тыквы и украшают дом к празднику, но и придумывают фантастические образы, которые, правда, в этом году продемонстрируют разве на домашних вечеринках. Знаменитые супруги Потапа и Насти Каменских свои look решили показать в инстаграме.

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Хэллоуинский образ Насти Каменских

Певица Настя Каменских, похоже, попыталась воссоздать традиционный хэллоуинский образ Санта Муэрте, ограничившись легким макияжем. Она надела прозрачное кружевное боди и черный атласный халат, который оставила расстегнутым, засветив пышный бюст. Звезда подобрала черную вуаль и жуткий венок с большими красно-черными цветами и черепом посередине.

Макияж Настя Каменских нанесла не менее устрашающий. Она накрасила губы ярко-красной помадой, глаза и брови подвела черными тенями и использовала их еще и вместо бронзера, выделив скулы.



Настя Каменских в образе на Хэллоуин / Фото Instagram / @kamenskux

Хэллоуинский образ Потапа

Рэпер и продюсер воссоздал образ графа Дракулы. На повседневную белую футболку с принтом он накинул черно-красный атласный плащ с воротником, подобрал высокую шляпу и зубы вампира. Звездная жена помогла с макияжем – подвела глаза черным карандашом и нарисовала следы крови у губ.