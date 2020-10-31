У ніч проти 1 листопада весь світ традиційно відзначає Геловін. Українські зірки вирішили підтримати західних колег та підготували ефектні вбрання для наймістичнішого вечора року. Настя Каменських і Потап вже похизувались страшенно красивими образами.

Традиція святкування Геловіну з року в рік закріплюється й в Україні. Чимало відомих і знаменитих не лише готують гарбузи та прикрашають оселю до свята, а й вигадують фантастичні образи, які, щоправда, цього року продемонструють хіба на домашніх вечірках. Знамените подружжя Потапа і Насті Каменських свої look вирішили показати в інстаграмі.

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Геловінський образ Насті Каменських

Співачка Настя Каменських, схоже, спробувала відтворити традиційний геловінський образ Санта Муерте, обмежившись легким макіяжем. Вона одягла прозоре мереживне боді й чорний атласний халат, який залишила розстебнутим, засвітивши пишний бюст. Зірка підібрала чорну вуаль та моторошний вінок з великими червоно-чорними квітами та черепом посередині.

Макіяж Настя Каменських нанесла не менш страхітливий. Вона нафарбувала губи насиченою червоною помадою, очі і брови підвела чорними тінями та використала їх ще й замість бронзера, виділивши вилиці.



Настя Каменських в образі на Геловін / Фото Instagram / @kamenskux

Геловінський образ Потапа

Репер і продюсер відтворив образ графа Дракули. На повсякденну білу футболку з принтом він накинув чорно-червоний атласний плащ з коміром, підібрав високий капелюх та зуби вампіра. Зіркова дружина допомогла з макіяжем – підвела очі чорним олівцем та намалювала сліди крові біля губ.

Настя Каменських з Потапом в геловінських образах / Фото Instagram / @kamenskux



Настя Каменських з Потапом в геловінських образах / Фото Instagram / @kamenskux