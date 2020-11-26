Популярная украинская певица Настя Каменских показала новый стильный образ. Звезда поразила поклонников смелостью, надев сиреневый кроп-топ и мини шорты.

Настя Каменских почти каждый день делится с поклонниками новыми образами. Популярная украинская певица одна из тех, кто уверенно диктует тренды модницам. На личной странице артистки в инстаграме появилась очередная серия кадров.

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Образ Насти Каменских

На этот раз звезда выбрала смелый, но стильный образ. Певица позировала в бежевом кроп-топе с длинным рукавом, который был полупрозрачным, а потому через него было видно темный бюстгальтер. Его Настя Каменских объединила с черными кожаными мини шортами с железными вставками. Знаменитость обнажила тонкую талию и похвасталась фигурой на камеру.

Наряд артистка дополнила белыми часами, тонкими серьгами-кольцами и черным маникюром. Вьющиеся волосы Настя Каменских распустила. Образ завершал роскошный макияж. Глаза певица накрасила блестящими тенями и подчеркнула их тонкими черными стрелками. На губах Каменских красовалась бежевая помада.

"Друзья, уже завтра вы сможете увидеть, услышать и почувствовать мой vibe. Окунуться вместе со мной в эту историю о сильнейших чувствах. Те, которые наполняют нас и нашу жизнь смыслом, переворачивают все с ног на голову, но вместе с тем дарят незабываемые моменты, которые хочется чувствовать снова и снова. Я, как никогда ранее, открываюсь перед вами и мне очень хочется, чтобы вы тоже открыли для себя этот vibe", – анонсировала выход новой песни Настя Каменских.



Настя Каменських / Instagram / @kamenskux



Настя Каменських / Instagram / @kamenskux