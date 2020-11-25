Украинская певица Настя Каменских обожает свою собачку Мими. Она часто показывает ее в своем блоге и сегодня решила поделиться новыми фотографиями с любимицей.

NK обнародовала миловидные кадры на личной странице в инстаграме. За ее аккаунтом следят более 5 миллионов пользователей сети, которым интересно узнавать новости из жизни исполнительницы.

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В частности, фолловерам Каменских нравятся ее домашние фотосессии. Она часто распространяет снимки, где позирует после утренней тренировки или бьюти-процедур. Особое внимание уделяет фотографиям с собачкой Мими.

Артистка обожает песика породы бишон фризе, который живет с ней не один год. В осеннее холодное утро, когда на улице еще темно, Настя решила сделать несколько миловидных кадров.

Новые фото Насти Каменских с собачкой

Артистка позировала в одной из комнат своего загородного дома, где живет вместе с мужем, рэпером и продюсером Потапом. Она была одета в черно-белую oversize футболку, которая обнажила стройные ножки знаменитости.

Вьющиеся волосы NK собрала в небрежный пучок сверху, а на лицо не наносила косметику. Звезда продемонстрировала натуральную красоту и доказала, что даже без макияжа может выглядеть непревзойденно.

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