В пятницу, 27 ноября, состоится премьера новой песни Насти Каменских. Накануне важного дня она показала поклонникам, как записывала композицию Vibe в домашней студии.

Настя Каменских поделилась особым роликом на личной странице в инстаграм. Она отметила, что каждая запись для нее очень сакральна и интимна.

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Артистка вместе с мужем, продюсером и рэпером Потапом новый трек записывала в домашней студии. В загородном имении звездных супругов есть достаточно места для того, чтобы обустроить уголок для творчества.

NK рассказала, что во время записи песни она будто обнажает душу, переживает самые искренние и глубокие чувства, которые хочет сохранить в своем сердце. Она призналась, что впервые решила показать, как записывала новую песню, которую уже за несколько дней сможет услышать каждый.

Ты бережешь эту эмоцию и хочешь сохранить ее в памяти на всю жизнь. И сегодня я впервые решила поделиться этим с вами. Обнародую самые важные вибрации и надеюсь, что у вас будут мурашки по коже так же, как у нас во время создания,

– написала в заметке Каменских.

Настя рассказала, что песня Vibe о самых глубоких ощущениях, о женских переживаниях, когда каждая клеточка тела разрывается от счастливой и страстной любви. Именно поэтому в этой композиции есть невероятное количество чувственных вибраций. Именно того вайба, о котором исполнительница поет для своих поклонников.