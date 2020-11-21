Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов хорошо дружат с семьей Потапа и Насти Каменских. Поэтому вечер пятницы они провели вместе в доме знаменитых ведущих. В центре внимания гостей оказался 3-летний сын пары Иван.

Среди звезд украинского шоу-бизнеса много тех, которых связывают не только совместные съемки или выступления, но и настоящая дружба. Ею могут похвастаться супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов и Потап и Настя Каменских. Вместе они устраивают шумные вечеринки и проводят уютные карантинные вечера. В пятницу, 20 ноября, ведущие пригласили звездную пару в гости. В инстаграм-сторис Катя Осадчая показала, как угощала и развлекала гостей.

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Ведущая приготовила роскошный праздничный ужин. На столе были традиционные новогодние салаты – "Сельдь под шубой" и "Оливье", поэтому Катя Осадчая пошутила, что эта встреча – своеобразная подготовка к встрече Нового года 2021. Кроме того, хозяйка дома подала аппетитную запеченную курицу.

Вечерние развлечения гостям обеспечил 3-летний сын супругов Иван, которого родители держат подальше от камер и публики. Судя по фото, в ход пошли все игрушки малыша. Так, крестный отец мальчика рэпер Потап и Юрий Горбунов развлекались игрушечными машинками Ивана, создав автопарк мечты.

Шоумен опубликовал фото со звездным кумом в инстаграм и объяснил ситуацию. "Это когда Иван позволил нам немного поиграть своими машинками", – написал ведущий. Потап в ответ прокомментировал сообщение и заявил: "Было классно. Обожаю".



Праздничный стол Кати Осадчей / Фото Instagram Stories / @kosadcha