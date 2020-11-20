Украинская телеведущая Катя Осадчая очаровала публику безупречным образом. Она опубликовала фотографию, где показала элегантный look, в котором предстала перед камерой.

Знаменитость опубликовала снимки на личной странице в инстаграм. За ее аккаунтом следят более 1,5 миллиона пользователей сети, которые с нетерпением ждут новых публикации и изысканных аутфитов Кати.

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Безупречный образ Кати Осадчей

Для очередных съемок Катя Осадчая выбрала костюм голубого цвета, состоящий из широких брюк со стрелкой и пиджака. Такой цвет подходит телеведущей и делает ее образ очень нежным и женственным. Наряд Катя соединила с бежевыми туфлями-лодочками на каблуках.

Волосы Осадчая собрала в прическу сзади, оставив лишь несколько прядей, которые красиво спадали на лицо. Для онлайн-события, ведущей которого была Осадчая, она сделала легкий макияж в коричневых оттенках.

Когда не привык работать утром, но форумы ночью не проводят. Creative Ukraine 2020. Завтра продолжение дискуссии, как креативной индустрии выходить из кризиса,

– написала ведущая в посте.

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В комментариях подписчики отмечают, что Екатерина очень красивая. Она в очередной раз показала, что для безупречного внешнего вида не нужно много косметики или яркой одежды. Стоит только подчеркнуть свою естественную красоту.