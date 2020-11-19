Украинская телеведущая Катя Осадчая в очередной раз очаровала сеть безупречным аутфитом. Она показала, какое вечернее платье выбрала для съемок программы "Светская жизнь".

Катя Осадчая опубликовала фотографию на личной странице в инстаграм. Она часто показывает поклонникам свои наряды и каждый раз потрясает безупречным внешним видом.

Смотрите также Прогулка Кати Осадчей и Юрия Горбунова во время первого снега: волшебные фото

Вечерний look Кати Осадчей

Телеведущая позировала в студии "Светской жизни". Поскольку сейчас идет пандемия коронавируса, то съемки проходят в безопасных условиях.

Катя предстала перед камерами в вечернем платье. Наряд был приталенным и красиво подчеркнул изящную фигуру Осадчей. Также платье обнажило плечи знаменитости, что придало ее аутфиту пикантности. Поскольку Екатерина обожает головные уборы, то на этот раз также не обошлась без них. Элегантный look звезда дополнила белой шляпкой, которая была украшена большим черным перышком.

Волосы ведущая собрала в прическу сзади, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на глазах. Завершила образ длинными серьгами.

Те времена, когда вечернее платье надеваешь только в студию. Тут и красная дорожка, и церемония награждения. Вместе со "Светской жизнью" развлекаем вас в карантинные выходные,

– написала в заметке Катя.



Катя Осадчая в белом вечернем платье​ / Instagram / @kosadcha