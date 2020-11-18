Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов во время первого снега в столице устроили романтическую прогулку. Влюбленные насладились замечательным вечером и поделились волшебными кадрами с поклонниками.

Во вторник, 17 ноября, в Киеве выпал первый снег. Многие жители и гости столицы уже успели сделать несколько снимков, чтобы навсегда запечатлеть в памяти эти прекрасные мгновения. К числу тех, кто устроил фотосессию на улице, присоединились Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Телеведущая опубликовала несколько кадров на личной странице в инстаграм.

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Прогулка Осадчей и Горбунова

Знаменитая семья живет в загородном доме, который расположен недалеко от Киева. Влюбленные решили не упускать возможности и во время первого снега устроили романтическую прогулку. Снежинки мерцали на свете вечерних фонарей и завораживали своей красотой.

Юрий и Катя не только прогулялись по улице, но и слепили маленького снеговика на крыльце своего дома. Также влюбленные сделала сэлфи, на котором искренне улыбаются и выглядят очень счастливыми.

Обычно, Осадчая предстает перед камерой в изысканных аутфитах, однако на этот раз она изображена на фотографиях в домашнем образе. Звезда надела спортивные штаны, шапку и красную куртку. Повседневный look соединила с ботинками. Волосы Катя спрятала под шапку, а на лицо не наносила косметику. Горбунов позирует рядом с любимой также в теплом зимнем наряде.

Фото с желтыми листьями заменяют снимки со снегом. А у вас уже падает снег?

– написала в посте ведущая.

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