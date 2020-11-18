Зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова під час першого снігу в столиці влаштувало романтичну прогулянку. Закохані насолодилися чудовим вечором та поділилися чарівними кадрами з шанувальниками.

У вівторок, 17 листопада, в Києві випав перший сніг. Багато жителів та гостей столиці вже встигли зробити декілька знімків, щоб назавжди закарбувати в пам'яті ці прекрасні миті. До числа тих, хто влаштував фотосесію на вулиці, долучилися Катя Осадча та Юрій Горбунов. Телеведуча опублікувала декілька кадрів на особистій сторінці в інстаграмі.

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Прогулянка Осадчої та Горбунова

Знаменита сім'я мешкає у заміському будинку, що розташований неподалік від Києва. Закохані вирішили не втрачати нагоди і під час першого снігу влаштували романтичну прогулянку. Сніжинки мерехтіли на світлі вечірніх ліхтарів та зачаровували свою красою.

Юрій та Катя не лише прогулялися вулицею, а й зліпили маленького сніговика на ґанку свого будинку. Також закохані зробила селфі, на якому щиро усміхаються і виглядають дуже щасливими.

Зазвичай, Осадча постає перед камерою у вишуканих аутфітах, проте цього раз вона зображена на світлинах у домашньому образі. Зірка одягнула спортивні штани, шапку та червону куртку. Повсякденний look поєднала з черевиками. Волосся Катя заховала під шапку, а на обличчя не наносила косметику. Горбунов позує поруч із коханою також у теплому зимовому вбранні.

Фото з жовтим листям заміняють знімки зі снігом. А у вас вже падає сніг?

– написала в дописі ведуча.

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