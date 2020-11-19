Українська телеведуча Катя Осадча вкотре зачарувала мережу бездоганним аутфітом. Вона показала, яку вечірню сукню обрала для зйомок програми "Світське життя".

Катя Осадча опублікувала фотографію на особистій сторінці в інстаграмі. Вона часто показує шанувальникам свої вбрання і щоразу приголомшує бездоганним зовнішнім виглядом.

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Вечірній look Каті Осадчої

Телеведуча позувала у студії "Світського життя". Оскільки зараз триває пандемія коронавірусу, то зйомки відбуваються у безпечних умовах.

Катя постала перед камерами у вишуканій вечірній сукні. Вбрання було приталеним і гарно підкреслило витончену фігуру Осадчої. Також сукня оголила плечі знаменитості, що додало її аутфіту пікантності. Оскільки Катерина обожнює головні убори, то цього разу також не обійшлася без них. Елегантний look зірка доповнила білим капелюшком, що був прикрашений великою чорною пір'їною.

Волосся ведуча зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на очах . Завершила образ довгими сережками.

Ті часи, коли вечірню сукню вдягаєш тільки в студію. Тут і червона доріжка, і церемонія нагородження. Разом із "Світським життям" розважаємо вас в карантинні вихідні,

– написала в дописі Катя.



Катя Осадча в білій вечірній сукні / Instagram / @kosadcha