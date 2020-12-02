Популярная украинская певица Настя Каменских всегда показывает поклонникам, как проводит свое время. Зимним утром звезда отправилась на прогулку и показала фото в спортивном костюме.

Украинская певица успешно развивает не только сольную карьеру, но и свой инстаграм-блог. Она опубликовала новое фото, на котором показала свое утро. Настя Каменских часто демонстрирует поклонникам личную жизнь и делится моментами из нее.

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Знаменитость позировала на фоне деревьев в одном из парков. Как известно, Настя Каменских всегда начинает свой день со спорта, потому что она активно ведет свой образ жизни. Поэтому, вероятно, что и в это зимнее утро звезда вышла на прогулку или пробежку.

Настя Каменских предстала перед камерой в теплом спортивном комбинезоне темно-зеленого цвета. Она надела черные перчатки и белую шапку от собственного бренда NK Sport. Образ дополняли комфортные белые кроссовки на массивной подошве. Настя завязала волосы в хвост и позировала без макияжа, в очередной раз похваставшись натуральной красотой.

Этот запах морозного утра. Сразу ассоциации с праздниками, детством и зимним волшебством. И обязательным ежегодным домашним марафоном новогодних фильмов. Мой топ – это, конечно, "Один дома",

– высказалась под фото Настя Каменских.

Певица спросила у поклонников, какие их любимые новогодние фильмы. Чаще всего поклонники писали о лентах "Гарри Поттер", "Один дома", "Рождество на двоих", "Кудряшка Сью", "Хроники Нарнии" и другие.



Настя Каменских / Instagram / @kamenskux