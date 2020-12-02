Известная украинская певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) показала новое фото с дочкой и сыном. С тех пор как звезда в третий раз стала мамой, она часто выходит на прогулки и делится фото с поклонниками.

Alyosha обнародовала новое милое фото на своей странице в инстаграме. Украинская певица недавно стала мамой в третий раз и охотно делится с поклонниками семейными фотографиями. Она не скрывает радости от опыта материнства.

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Новое фото Alyosha

Звездная мамочка отправилась на прогулку в парк, несмотря на прохладную зимнюю погду. Дышать свежим воздухом важно не только для ее новорожденной дочки, но и для всей семьи, особенно во время пандемии. Поэтому Alyosha часто можно увидеть, как она активно проводит время с семьей.

Артистка предстала перед камерой в куртке цвета хаки и черно-белым шарфе в клетку. Также она надела черные брюки и ботинки. Звезда распустила волосы и сделала легкий макияж с акцентом на глазах.

Одной рукой она держала розовую коляску, где, вероятно, отдыхала ее дочь Мария. Также Елена Тополя держала за руку старшего 7-летнего сына Романа, который мило улыбался на камеру, как и его звездная мама.

С первым зимним днем. Успели на прогулку до первого декабрьского снега,

– написала Alyosha под фото.



Alyosha на прогулке в парке / Instagram / @alyoshasinger