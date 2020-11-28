Украинская певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополь) поделилась новым снимком, где показала свою дочь. Недавно она в третий раз стала мамой и наслаждается особым периодом в жизни, когда в доме снова раздается голос малыша.

Елена обнародовала миловидный кадр на личной странице в инстаграме. За ее аккаунтом следят 418 тысяч пользователей сети, которые с нетерпением ждут новые публикации звездной мамочки.

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Новое фото Alyosha с дочкой

Певица еще не решается показывать общественности лицо крохи, однако иногда делится снимками, где показывает девочку.

В вечер пятницы знаменитость решила порадовать фолловеров новой фотографией. Она сделала селфи, лежа на кровати. Волосы собрала назад, а на лице сделала едва заметный макияж, которым подчеркнула природную красоту. Но больше всего внимание пользователей сети привлекла маленькая Мария, которая лежала рядом с мамочкой.

На фото видно лишь ручку крохи. Вероятно, она что-то эмоционально рассказывала самой родной. Селфи Alyosha сделала перед сном, поэтому в публикации пожелала сладких снов.

Спокойной ночи всем малышам, их мамам и папам,

- написала певица в заметке.



Alyosha с дочкой / Instagram / @alyoshasinger