Бывший муж Наи Риверы, которая летом утонула в озере в Калифорнии, отдыхая со своим сыном, убежден, что женщина могла спастись, если бы лодка была оснащена всем необходимым для кризисных ситуаций.

Звезда сериала "Хор" Ная Ривера погибла в озере из-за течения, которое подхватило ее во время плавания. В ее крови не было обнаружено следов наркотиков или алкоголя, а также следователи исключили версию самоубийства. Из последних сил женщина пыталась спасти своего сына Джози и вытолкнуть его в лодку. Тело актрисы спасатели искали несколько дней.

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С момента трагедии прошло 5 месяцев, однако бывший муж женщины и отец общего ребенка Райан Дорси решил подать в суд на компанию, которая предоставляет лодки для отдыха на озере. Об этом сообщают в Billboard. Свой иск он подал в суд против Объединенного округа охраны водных ресурсов и управления парков округа Вентура от имени их пятилетнего сына Джози. В иске говорится, что смерть Риверы можно было предотвратить, если бы лодка была лучше оснащена в соответствии со стандартами безопасности.

Лодка не была оборудована надежной общедоступной лестницей, соответствующим тросом, якорем, радио или любыми защитными устройствами. Поздняя проверка показала, что лодка даже не была снабжена любыми спасательными устройствами, что является прямым нарушением закона,

– говорится в заявлении.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020

Адвокат Амджад Хан, написавший заявление от имени экс-супруга и сына, добавил, что 5-летний Джози пытался помочь маме, когда лодку сильно раскачивало от ветра. Он искал канат, чтобы бросить его Нае, но пока женщина звала на помощь, он так его и не нашел. Когда мальчик оглянулся на воду – Риверы уже не было. Джози кричал о помощи и плакал один в лодке, и только через час его нашли на озере.

Кроме этого, на озере, где отдыхала Ная Ривера и ее сын, не было ни одного знака, который бы предупреждал о сильных течениях в озере, низкой видимости, сильных ветрах, меняющейся глубине воды, подводных пещерах, обрывах и прочем. Также в иске сообщается, что 5-летний Джози получил серьезный эмоциональный стресс из-за пребывания на месте происшествия, где утонула его мать.

Согласно документам, истцы требуют суда присяжных и хотят добиться "компенсационного ущерба в размере, который будет установлен в судебном разбирательстве".

Что произошло с Наей Риверой?

Звезда сериала "Хор" в среду, 8 июля, решила устроить отдых на озере для своего 4-летнего сына. Накануне Ная Ривера арендовала катер, на котором выплыла с самого утра. Однако уже через несколько часов маленького Джози нашли одного на судне. Мальчик заснул в спасательном жилете и не понимал, куда делась его мама. Тело женщины нашли в озере через 5 дней. После смерти женщины опекунством сына занялся его отец Райан Дарси, а также сестра Наи – Никайла.