Среди мужских имен, которые приносят удачу, есть такие: Михаил, Андрей, Виктор и Артем. Возможно, именно поэтому они принадлежат многим мальчикам в Украине. Подробнее читайте в материале LifeStyle 24.

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Подборка мужских имен, которые привлекают удачу

Михаил

Древнееврейское имя Михаил образовалось от имени Михаэль, которое переводится как "равный Богу", "подобный Богу". В европейских странах оно появилось благодаря Древней Греции. Наибольший успех преследует таких мужчин в любви. Они встречают одну единственную женщину, с которой проводят всю свою жизнь.

Известные владельцы этого имени: украинский футболист Михаил Мудрик, украинский писатель Михаил Коцюбинский, украинский композитор Михаил Вербицкий и политический деятель Михаил Грушевский.

Андрей

Имя Андрей имеет древнегреческие корни и трактуется как "мужественный", "отважный". Оно наделяет ребят большой целеустремленностью, поэтому они никогда не останавливаются на достигнутых целях, а стремятся к большему.

Известные владельцы этого имени: украинские футболисты Андрей Шевченко и Андрей Пятов, украинские певцы Андрей Кузьменко и Андрей Данилко, украинский писатель Андрей Малышко.

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Виктор

С латинского языка имя Виктор переводится как "победитель" или "победа". Мужчины, которым оно принадлежит, любят развиваться в разных профессиях. Более того, их характер помогает достичь успеха везде.

Известные владельцы этого имени: третий Президент Украины Виктор Ющенко, украинский певец Виктор Павлик, украинский юморист и военнослужащий Виктор Розовый.

Артем

Имя Артем пришло к нам из Древней Греции. Оно происходит от имени Артемиос, которое трактуется как "имеющий безупречное здоровье", "невредимый". Лидерские качества характера помогают таким мальчикам добиться значительных результатов в карьере. Женятся они довольно поздно, однако брак – счастливый.

Известные владельцы этого имени: украинский футболист Артем Довбик, украинский певец Артем Пивоваров.