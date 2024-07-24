Часто выбирают вариант, которым можно назвать ребенка, вместе с друзьями и родственниками. Дело в том, что хочется, чтобы имя нравилось всем близким людям. Как назвать мальчика, читайте далее в материале.

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Какое необычное имя выбрать для мальчика

Эксперты проанализировали информацию и обнаружили, что имя Джек последние десять лет теряет свою популярность. Ранее, кстати, оно располагалось на второй строчке среди самых распространенных. А вот в прошлом году, например, это имя заняло аж десятое место. Последний раз такая ситуация была в 2019 году. Впоследствии так начали называть детей чаще, поскольку в трендах начали появляться именно имена девяностых годов.

2013 год – второе место.

2014 и 2015 годы – третье место.

2016 год – пятое место.

2017 год – четвертое место.

2018 год – седьмое место.

Как назвать мальчика / Фото Canva

В 2023 году имя Джек также попало в топ 10, однако были и более популярные варианты: Мухаммед, Ной, Тео, Лео, Оливер, Артур, Джордж, Лука и Фредди. В конце этого года будет известно, стало ли имя Джек снова популярным.

Недавно Министерство юстиции Украины проанализировало, как в Украине называли детей в первом полугодии 2024 года. Специалисты собрали как популярные мужские и женские имена, так и редкие. Среди самых распространенных, в частности, есть такие: Алиса, Варвара, Виктория, Злата, Мария, Артем, Давид, Даниил, Богдан и Александр.