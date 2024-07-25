Серед чоловічих імен, які приносять удачу, є такі: Михайло, Андрій, Віктор та Артем. Можливо, саме через це вони належать багатьом хлопчикам в Україні. Детальніше читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Добірка чоловічих імен, які приваблюють удачу

Михайло

Давньоєврейське ім'я Михайло утворилося від імені Міхаель, яке перекладається як "рівний Богу", "подібний Богу". У європейських країнах воно з'явилося завдяки Стародавній Греції. Найбільший успіх переслідує таких чоловіків у коханні. Вони зустрічають одну єдину жінку, з якою проводять усе своє життя.

Відомі власники цього імені: український футболіст Михайло Мудрик, український письменник Михайло Коцюбинський, український композитор Михайло Вербицький та політичний діяч Михайло Грушевський.

Андрій

Ім'я Андрій має давньогрецьке коріння та трактується як "мужній", "відважний". Воно наділяє хлопців неабиякою цілеспрямованістю, тому вони ніколи не зупиняються на досягнутих цілях, а прагнуть більшого.

Відомі власники цього імені: українські футболісти Андрій Шевченко та Андрій П'ятов, українські співаки Андрій Кузьменко та Андрій Данилко, український письменник Андрій Малишко.

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Віктор

З латинської мови ім'я Віктор перекладається як "переможець" або "перемога". Чоловіки, яким воно належить, люблять розвиватися у різних професіях. Ба більше, їхній характер допомагає досягнути успіху всюди.

Відомі власники цього імені: третій Президент України Віктор Ющенко, український співак Віктор Павлик, український гуморист та військовослужбовець Віктор Розовий.

Артем

Ім'я Артем прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно походить від імені Артеміос, яке трактується як "той, що має бездоганне здоров'я", "неушкоджений". Лідерські якості характеру допомагають таким хлопчикам добитися значних результатів у кар'єрі. Одружуються вони доволі пізно, однак шлюб – щасливий.

Відомі власники цього імені: український футболіст Артем Довбик, український співак Артем Пивоваров.