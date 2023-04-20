Можно ли сажать картошку в апреле: благоприятные дни по лунному календарю

20 апреля 2023, 15:00
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Картофель является очень распространенным овощем в Украине, ведь его легко готовить и он вкусный. Садоводы любят картофель, потому что он неприхотлив в уходе. Можно ли сажать картошку в 2023 году – читайте дальше.

Картофель входит в пять самых популярных овощей после риса, пшеницы и кукурузы. В Украине в каждой семье картофель едят много. Также многие сажают ее у себя дома. Можно ли уже сажать картофель и как это лучше сделать – посоветует 24 Канал.

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Когда сажать картошку

Конкретной лучшей даты посадки картофеля не существует. В этом вопросе важно учитывать местные особенности климата, готовность земли и среднесуточная температура.

Огородники советуют подождать, чтобы земля прогрелась до +8 – 10. Важно, чтобы почва была готова к высадке и не было слишком холодно.

Картошки лучше всего подходит мягкий умеренный климат. Мороза она не выдержит. Можно ориентироваться по листьям березы: когда они распустились – можно сажать.

Период посадки картофеля чаще всего приходится на апрель – май. Ранние сорта картошки можно сажать в начале мая. Если же у вас поздние сорта, стоит подождать до конца мая или начала июня.

Когда сажать картошку по лунному календарю

Есть люди, которые руководствуются в посадке картофеля лунным календарем. Они учитывают даты, в которые лучше сажать для получения хорошего урожая.


Сажание картофеля / Фото Agronews

Лучшие дни в апреле: 19, 20, 25, 27, 28, 29;

Лучшие дни в мае: 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 22, 27, 28.

Как лучше сажать картошку

  • Для начала нужно выбрать хорошо освещенное место. Тогда картофель будет хорошо рожать.
  • Далее следует подготовить землю и прополоть сорняки. На каждый квадратный метр советуют вносить 8-10 килограммов компоста, перегноя или другого удобрения.
  • Нужно перекопать участок и разрыхлить почву.
  • Делаем углубления в 10 сантиметров и ставим туда клубень ростками вверх.
  • Между каждой картошкой должна быть дистанция в 30 сантиметров. Закапываем ямки.
  • Поливать картофель сначала не стоит, ему будет достаточно влаги.
  • Затем можно поливать клубень раз в 7-10 дней, а когда возникнут бутоны – 2 раза в неделю.

Автор: Вікторія Козар