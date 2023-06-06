Неожиданный эффект: можно ли сеять морковь в июне в открытую почву
6 июня 2023, 15:32Читати новину українською
Не все огородники спешат сажать овощи, поэтому и выбирают средне- или позднеспелые сорта. Они ничем не хуже ранних. Узнаем, можно ли сеять морковь в июне и как это правильно делать.
Причин, почему люди откладывают посев овощей может быть много. Но в этом нет ничего ужасного. Главное – придерживаться общих рекомендаций. 24 Канал расскажет, можно ли и как правильно сеять морковь в июне
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Сеем морковь в июне
Морковь можно сеять в июне, даже до 20-х чисел. Однако важно все сделать правильно, чтобы она взошла.
- Выбирайте качественное и непросроченные семена среднего или позднего созревания.
Подготовка семян моркови / Фото Дачный Диапазон
- Семена рекомендуется обработать в растворе марганцовки, после чего следует тщательно промыть чистой водой и оставить, чтобы высохло.
- Для посадки выберите солнечное место с достаточной вентиляцией воздуха.
- Разрыхлите почву на глубину 20-25 сантиметров, удалив сорняки.
- Перед посевом моркови добавьте к почве органические удобрения, такие как компост или перегной. Удобрения будут способствовать росту и развитию растений.
- Морковь стоит сеять на 1-2 сантиметра в землю в строчки. Оставьте расстояние 5-7 сантиметров между растениями, чтобы у них было достаточно места для развития.
Посев семян моркови / Фото Ukr.media
- После посева хорошо полейте строки с морковью.
- Можно подкармливать морковь куриным пометом, настоем коровяка или другими органическими веществами.
- На другой день можно немного разрыхлить верхний слой почвы, чтобы морковь лучше росла.