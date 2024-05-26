Запомните это: почему нельзя резать в воскресенье

Воскресенье для христиан – святой день. Обычно люди проводят его в семейном кругу и идут в церковь. Кроме того, это возможность отдохнуть от работы и домашних дел.

В обществе считают, что работать в воскресенье не стоит, ведь это грех. В частности, запрещено резать. Больше об этом читайте на сайте LifeStyle 24.

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Можно ли резать в воскресенье

В воскресенье разрешается легкая работа по дому. Однако перед этим стоит сходить на службу Божью, чтобы почтить святой день. Кроме того, есть компании и фирмы, которые работают в выходные, поэтому люди вынуждены выполнять свои обязанности. Грех – это лениться, поэтому не следует проводить целый день в телефоне или за ноутбуком.

Тяжелым физическим трудом в воскресенье заниматься не стоит. Поэтому копать, резать деревья или скот, заниматься ремонтом или что-то строить лучше в другой день. Отложите дела, которые не требуют немедленного решения, на понедельник.

Что нельзя делать в воскресенье