В обществе считают, что работать в воскресенье не стоит, ведь это грех. В частности, запрещено резать. Больше об этом читайте на сайте LifeStyle 24.
Тоже интересно Можно ли носить крестик, на котором изображено распятие Иисуса Христа
Можно ли резать в воскресенье
В воскресенье разрешается легкая работа по дому. Однако перед этим стоит сходить на службу Божью, чтобы почтить святой день. Кроме того, есть компании и фирмы, которые работают в выходные, поэтому люди вынуждены выполнять свои обязанности. Грех – это лениться, поэтому не следует проводить целый день в телефоне или за ноутбуком.
Тяжелым физическим трудом в воскресенье заниматься не стоит. Поэтому копать, резать деревья или скот, заниматься ремонтом или что-то строить лучше в другой день. Отложите дела, которые не требуют немедленного решения, на понедельник.
Что нельзя делать в воскресенье
- В народе часто можно услышать мнение, что в воскресенье и в праздники запрещено шить и вышивать. Однако в Православной церкви Украины такой миф опровергают. Для многих людей это уже стало хобби, которое успокаивает.
- Наши предки считали, что в воскресенье нельзя менять постель, иначе привлечете проблемы в семью. Этим делом также не стоит заниматься в пятницу, чтобы не нарушить свой режим сна.
- По народным приметам, не следует и мыть голову в воскресенье. Люди утверждают, что так начнутся проблемы на работе или с деньгами. Однако в церкви такого запрета нет.