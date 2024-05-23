Однако есть утверждение, что не стоит воспринимать крестик как защиту, ведь это уже больше похоже на суеверия. Кроме того, не все представители христианства его носят. Подробнее об этом читайте в материале LifeStyle 24.

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Можно ли носить крестик с распятием

Не во всех христианских течениях принято носить крестик с распятием. Протестанты, например, считают, что он символизирует жестокую казнь. Если же использовать это украшение, то можно оскорбить Господа. Существует также мнение, что такая традиция похожа на идолопоклонство, что не приветствуется Библией.

Однако православные христиане и греко-католики носят крестик с распятием. В церкви нет запрета на это. Если вы сомневаетесь, то всегда можно сходить к местному священнику и уточнить все вопросы, которые волнуют.

Крестик с распятием / Фото Комиссия УГКЦ по делам семьи

Крестик стоит использовать только тогда, когда вы искренне верите в Иисуса Христа. Не нужно заставлять людей к этому, в том числе и детей. Лучше когда они сами придут к такому решению. Если вы не считаете себя христианином, но носите крестик, то можете ненароком оскорбить чувства других.

Кстати, в народе часто говорят – если потерять или сломать крестик, то придет беда. Однако это всего лишь поверье, в которое церковь призывает не верить. Всегда можно отремонтировать украшение или купить новое и освятить его.