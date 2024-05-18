В воскресенье верующие обычно ходят в церковь и проводят время с родными. Для некоторых это спокойный день, когда можно отдохнуть и расслабиться. А можно ли тогда вышивать, читайте в материале LifeStyle 24.

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Можно ли вышивать в воскресенье

Священники говорят, что вышивать в воскресенье можно. Вера и церковь – это о свободе, а не о запретах. Человек вполне может заниматься делами, которые не противоречат христианским и моральным нормам и собственным принципам.

Однако в церкви отмечают, что сначала стоит посетить службу Божью и помолиться, а уже потом делать что-то по дому или заниматься рукоделием. В святой день главное правильно расставить приоритеты. Чествование святых в воскресенье или праздник не оправдывает лень. Поэтому полезными делами нужно заниматься. Кто-то, кстати, за вышиванием может хорошо расслабиться.

Вот чего точно не следует делать в воскресенье и в любой другой день – это ссориться с близкими, оскорблять друг друга, злиться, сплетничать и злословить. Необходимо жить в мире и согласии, особенно в такие страшные для Украины времена. Христианская вера – это прежде всего о духовном развитии.