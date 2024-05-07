В Православной церкви Украины отмечают, что такие поверья – мифы. Самочувствие может ухудшиться из-за сердечно-сосудистых заболеваний, нехватки воды, кислорода или аллергии. Больше расскажет LifeStyle 24.

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Миф о плохом самочувствии в церкви

В храмах, особенно на праздники, иногда довольно много людей, а не все помещения просторные. Поэтому людям и становится трудно дышать. Бывает, что снижается или повышается давление, чувствуется общая слабость или усталость. Причиной также становятся хронические заболевания или беременность.

Никакой "кары Божьей" в перечисленных причинах нет, они являются сугубо физиологическими и понятными. Устали или чувствуете себя нехорошо – присядьте на скамейку, отдохните, – отмечается в заметке ПЦУ.

В церкви также отмечают, что сидеть никому не запрещено. Поэтому можете спокойно перевести дыхание. Кроме того, стоит поддержать и помочь человеку, которому стало плохо. Например, выйти с ним на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, или принести воду. Если ситуация ухудшается, то необходимо вызвать скорую помощь, чтобы человека осмотрели врачи.

Отнюдь не нужно осуждать друг друга, ведь вера в Иисуса Христа учит нас любви, милосердию, взаимоподдержке и уважению.