В Православной церкви Украины опровергают популярный миф. Там отмечают, что женщинам и девушкам не запрещается надевать брюки. Ведь главное, какие у человека духовные потребности и желания, передает LifeStyle 24.

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Миф, что женщинам нельзя быть в церкви в штанах

В Ветхом Завете пишет, что женщина не должна носить мужскую одежду, а мужчина – женскую. Именно на это утверждение иногда и ссылаются в обществе. Однако здесь совсем ничего не сказано о штанах.

В церкви отмечают, что раньше люди одевались по-другому и почти одинаково. И женщины, и мужчины носили рубашку, пояс, плащ или накидку. Особой разницы не было. Сейчас есть много женских штанов, поэтому священники отмечают, что это не мужская одежда. Кроме того, в разных странах есть определенные культурные особенности, которые нужно учитывать.

Итак, важна не так форма одежды, как цель, с которой она употребляется. Убеждены: для Бога важно не внешнее, а внутреннее, не временная "обертка" человека, а его духовные украшения,

– говорят в ПЦУ.

Важно, чтобы одежда, в которой человек приходит в храм, не соблазняла. Это касается как мужчин, так и женщин. Не стоит осуждать кого-то за его внешний вид и верить в подобные суеверия. Особенно сейчас, во время войны.