У суспільстві вважають, що працювати у неділю не варто, адже це гріх. Зокрема, заборонено різати. Більше про це читайте на сайті LifeStyle 24.

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Чи можна різати у неділю

У неділю дозволяється легка робота по дому. Однак перед цим варто сходити на службу Божу, аби вшановувати святий день. Крім того, є компанії та фірми, які працюють у вихідні, тому люди змушені виконувати свої обов'язки. Гріх – це лінуватися, тож не слід проводити цілий день у телефоні або за ноутбуком.

Важкою фізичною працею у неділю займатися не варто. Тож копати, різати дерева або худобу, займатися ремонтом чи щось будувати краще в інший день. Відкладіть справи, які не потребують негайного вирішення, на понеділок.

Що не можна робити у неділю