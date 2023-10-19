Можно ли обрезать яблони осенью: что нужно знать
Часть плодовых деревьев не рекомендуют обрезать осенью. Дело в том, что такая процедура ухода может негативно повлиять на них. В частности, вызвать ряд проблем, например, с ростом и урожайностью.
Яблоня – дерево, которое есть в каждом саду. Можно ли его обрезать осенью, рассказывает 24 Канал.
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Обрезать ли яблоню осенью
Яблоню не то что можно, ее нужно обрезать. Это поможет улучшить форму дерева, убрать сухие и больные ветви, а еще стимулировать цветение и плодоношение уже в следующем сезоне.
Специалисты отмечают, что в условиях украинского климата лучше всего обрезать яблони именно осенью. Впрочем, ни в коем случае не стоит медлить с процедурой. Крайне важно, чтобы места среза успели зажить до первых заморозков.
Подробнее о правилах обрезки этого дерева 24 Канал раньше рассказывал здесь.
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