Правда или миф, что кумовьям нельзя жениться: ответили в УГКЦ
Выбирать крестных родителей следует тщательно. Ведь они становятся духовными наставниками для ребенка. Кстати, нет правила, сколько должно быть кумовьев. В каждом регионе Украины, например, свои традиции.
Крестить малыша не может мальчик, которому нет 14 лет, и девочка, которая еще не достигла 15-летнего возраста. Также в качестве крестных родителей не стоит брать семейную пару. А можно ли кумовьям жениться, расскажет LifeStyle 24.
Тоже интересно Считается ли отказ от крещения ребенка грехом: развернутый ответ
Можно ли кумовьям жениться
Нет единого мнения, можно ли кумовьям вступать в брак. Одни люди выступают против этого, поскольку считают, что они становятся родственниками, когда крестят ребенка. В Украинской греко-католической церкви говорят, что такого запрета, согласно канонам, нет. Однако нельзя жениться крестным с крестниками или с их родителями. Ведь теперь они связаны духовно.
Мифы о крещении
- С давних времен к нам пришло мнение, что беременную не стоит брать за куму. Однако в церкви говорят, что такого запрета нет. Женщина в положении вполне может быть крестной мамой, если этого искренне хочет.
- Народные приметы также утверждают – лучше, чтобы мальчика не крестил холостой мужчина, а девочку – незамужняя женщина. Эти люди могут забрать у ребенка счастье. Однако заметим, что священники призывают христиан не верить в суеверия.
- Сейчас в Украине продолжается Великий пост. Согласно поверьям, в этот период не стоит совершать обряд крещения. Однако, по церковным правилам, крестить малыша можно и в пост, и в праздник.