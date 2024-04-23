Священники советуют людям исповедоваться чаще, ведь мы немало грешим. Однако важно искренне признаться в своих плохих поступках и попросить за них прощения. А есть ли дни, когда к исповеди идти нельзя, расскажет LifeStyle 24.

Важно Как правильно подготовиться к исповеди и причастию перед Пасхой

Есть ли дни, когда не стоит исповедоваться

Нередко бывает, что священники не исповедуют в Страстную неделю. В течение Великого поста в церковь приходит много людей, чтобы покаяться в своих грехах. В последнюю неделю перед Пасхой священники больше посвящают время молитве и своему духовному очищению. Однако правила, что нельзя идти к исповеди в этот период, нет. Лучше узнавать информацию в местном храме, который вы посещаете.

Может ли священник отказать в исповеди

Важно заметить, что священник может отказать в исповеди некрещеному человеку. Кроме того, запрещено идти в храм в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В таком случае вам также не удастся исповедаться или причаститься. Нужно искренне покаяться в своих грехах, чтобы очиститься духовно. К этому не стоит принуждать.

Отметим, что идти к исповеди нельзя людям, которые находятся в гражданском браке. Если они хотят осуществить таинство, то свои отношения обязательно нужно узаконить или даже повенчаться. Однако интересно, что у разведенных есть право на исповедь и причастие.