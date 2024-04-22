Это важно сделать, чтобы полностью очиститься духовно. Так верующие встречают праздник Воскресения Христова со светлыми мыслями, без обид и злости. Как подготовиться к исповеди и причастию, читайте в материале.

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Как подготовиться к исповеди и причастию

Во время исповеди человек рассказывает священнику обо всех своих грехах, чтобы Господь его простил. Не стоит бояться, ведь важно быть искренними. Священник кафедрального собора Святой Троицы Виталий Собко отмечает, что каждый христианин обязательно должен идти к исповеди в пост. Хорошо, конечно, когда это делают чаще, чем один раз в год.

Исповедоваться могут даже дети, которым исполнилось 7 лет. Однако к таинству нужно тщательно готовиться. Важно понять, что такое исповедь, и искренне признать свои грехи. Также стоит попросить прощения у людей, которых обидели намеренно или нечаянно, самим простить близких и помириться.

Перед причастием следует соблюдать пост в течение 1-3 дней, а в день, когда будете идти в храм, вообще ничего не есть и не пить. Правила ослабляются для людей, которые болеют. Если они принимают лекарства, то употреблять пищу необходимо перед этим. Если есть возможность, то стоит поститься только утром.