Священники радять людям сповідатися частіше, адже ми чимало грішимо. Однак важливо щиро зізнатися у своїх поганих вчинках та попросити за них вибачення. А чи є дні, коли до сповіді йти не можна, розкаже LifeStyle 24.

Важливо Як правильно підготуватися до сповіді та причастя перед Великоднем

Чи є дні, коли не варто сповідатися

Нерідко буває, що священники не сповідають у Страсний тиждень. Протягом Великого посту до церкви приходить багато людей, аби покаятися у своїх гріхах. В останній тиждень перед Великоднем священники більше присвячують час молитві та своєму духовному очищенню. Однак правила, що не можна йти до сповіді у цей період, немає. Найкраще дізнаватися інформацію у місцевому храмі, який ви відвідуєте.

Чи може священник відмовити у сповіді

Важливо зауважити, що священник може відмовити у сповіді нехрещеній людині. Крім того, заборонено йти до храму у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. У такому випадку вам також не вдасться посповідатися або причаститися. Потрібно щиро покаятися у своїх гріхах, аби очиститися духовно. До цього не варто примушувати.

Зазначимо, що йти до сповіді не можна людям, які перебувають у цивільному шлюбі. Якщо вони хочуть здійснити таїнство, то свої стосунки обов'язково потрібно узаконити або навіть повінчатися. Однак цікаво, що у розлучених є право на сповідь та причастя.