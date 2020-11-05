56-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи вернулась на страницы глянца Vogue Italia. Для съемки звезда примерила наряд из новой коллекции Dolce & Gabbana и предстала перед камерами в дуэте с молодым манекенщиком Эмануэлем Де Лоренцо.

Новый номер издания Vogue Italia, посвященный кутюрной коллекции премиального бренда Dolce & Gabbana, украсила роскошная Моника Беллуччи. Фотосессия состоялась в скульптурной студии и художественной галерее живописца Джованни Романелли во Флоренции.

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"После долгого отсутствия Моника Беллуччи возвращается на страницы Vogue Italia. Снято во Флоренции для специального проекта, посвященного роскошным творениям высокой моды Dolce & Gabbana", – говорится на страницах глянца.

Фото Моники Беллуччи для Vogue

Модель позировала в дуэте с молодым манекенщиком Эмануэлем Де Лоренцо, показав перед камерами страсть и чувственность. Моника Беллуччи примерила пять различных образов из коллекции Alta Moda. Для одного из самых пикантных фото звезда выбрала приталенное черное платье с очень откровенным декольте, которое фантастически подчеркнуло не только бюст, но и стройную фигуру. Знаменитость и манекенщик держались за руки и воплотили интимный момент за мгновение до поцелуя.



Моника Беллуччи для Vogue / Фото Vogue Italia

Не менее провокативным был кадр, на котором полуобнаженный Эмануэль Де Лоренцо с венком на голове обнимал Монику Беллуччи, одетую в элегантное красное платье с розами и туфли на высоком каблуке. Звезда предстала также в нежно-голубом платье, расшитом объемными цветами, с открытым декольте, спущенными рукавами и огромным шлейфом. На ней было еще и легкое розовое платье длины макси и мини-наряд со шляпой, которая полностью сформирована из цветов.



Моника Беллуччи для Vogue / Фото Vogue Italia