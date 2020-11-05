56-річна італійська акторка та модель Моніка Беллуччі повернулась на сторінки глянцю Vogue Italia. Для зйомки зірка приміряла вбрання з нової колекції Dolce & Gabbana та постала перед камерами в дуеті з молодим манекенником Емануелем Де Лоренцо.

Новий номер видання Vogue Italia, присвячений кутюрній колекції преміального бренду Dolce & Gabbana, прикрасила розкішна Моніка Беллуччі. Фотосесія відбулась у скульптурній студії і художній галереї живописця Джованні Романеллі, що у Флоренції.

До теми У різнобарвній сукні з квітами: Моніка Белуччі показала розкішний образ

"Після довгої відсутності Моніка Беллуччі повертається на сторінки Vogue Italia. Знято у Флоренції для спеціального проєкту, присвяченого розкішним творінням високої моди Dolce & Gabbana", – йдеться на сторінках глянцю.

Фото Моніки Беллуччі для Vogue

Модель позувала в дуеті з молодим манекенником Емануелем Де Лоренцо, показавши перед камерами пристрасть і чуттєвість. Моніка Беллуччі приміряла п'ять різних образів з колекції Alta Moda. Для одного з найпікантніших фото зірка обрала приталену чорну сукню з дуже відвертим декольте, яка фантастично підкреслила не лише бюст, а й струнку фігуру. Вишукана укладка довершила розкішний образ. Знаменитість і манекенник тримались за руки та втілили інтимний момент за мить до поцілунку.



Моніка Беллуччі для Vogue / Фото Vogue Italia

Не менш провокативним був кадр, на якому напівоголений Емануель Де Лоренцо з вінком на голові обіймав Моніку Беллуччі, одягнену в елегантну червону сукню з трояндами і туфлі на високих підборах. Зірка постала також в ніжно-блакитній сукні, розшитій об'ємними квітами, з відкритим декольте, спущеними рукавами і величезним шлейфом. На ній була ще й легка рожева сукня довжини максі та мінівбранні з капелюхом, яке повністю сформоване з квітів.



Моніка Беллуччі для Vogue / Фото Vogue Italia