В молочном платье с корсетом: Джамала показала яркую фотосессию
Украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала чуть ли не единственная звезда шоу-бизнеса, которая ежедневно публикует кадры стильных образов и безупречных платьев. Для новой фотосессии певица выбрала платье, которое прекрасно подчеркивает ее фигуру.
Артистка распространила серию живописных фотографий на личной странице в инстаграме.
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На колоритных кадрах Джамала позирует в поле в молочном длинном платье с обнаженными плечами, которое украсила корсетом. Он выгодно акцентирует внимание на ее роскошных формах после родов.
Шею певица подчеркнула минималистичной цепочкой, руки украшали золотые кольца и браслет.
Волосы исполнительница уложила ровно, а на лице сделала макияж с акцентом на глаза. Также внимание привлекает идеальный и равномерный загар Джамалы. Заметно, что артистка хорошо отдохнула от насыщенных рабочих дней и набралась сил и вдохновения для творчества и новых проектов.
Приятно надышаться местными локациями для нового видео. Абсолютно уникальная идея! Ни слова больше!
– отметила исполнительница.