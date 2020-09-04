Українська виконавиця кримськотатарського походження Джамала, чи не єдина зірка шоу-бізнесу, яка щодня публікує кадри стильних образів та бездоганних суконь. Для нової фотосесії співачка обрала сукню, яка чудово підкреслює її фігуру.

Артистка поширила серію мальовничих світлин на особистій сторінці в інстаграмі.

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На колоритних кадрах Джамала позує в полі у молочній довгій сукні з оголеними плечима, яку оздобила корсетом. Він вигідно акцентує на її розкішних формах після пологів.

Шию співачка підкреслила мінімалістичним ланцюжком, руки прикрашали золоті каблучки та браслет.

Волосся виконавиця вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очі. Також увагу привертає ідеальна та рівномірна засмага Джамали. Помітно, що артистка добре відпочила від насичених робочих днів та набралася сил і натхнення для творчості та нових проєктів.

"Приємно надихатися місцевими локаціями для нового відео. Абсолютно унікальна ідея! Ні слова більше!,

– зазначила виконавиця.