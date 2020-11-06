Популярная украинская певица, экс-участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала, что врезалась в другую машину. Больше деталей певица не рассказывала, зато продемонстрировала стильный образ. Исполнительница позировала в стильном наряде в студии.

Надя Дорофеева – одна из самых стильных звезд украинского шоу-бизнеса. Она постоянно демонстрирует 5-миллионной аудитории стильные образы и последние тенденции моды. Новый look знаменитость опубликовала на своей личной странице в инстаграме.

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Надя позировала в студии в белом свитере с горловиной и молочных брюках So DODO. Образ дополнила сумка-бананка Prada. Надя Дорофеева является совладелицей концепт-стора So DODO в котором представлены вещи корейских брендов, вместе с бизнесвумен Лерой Бородиной.

Волосы певица распустила, уложила на бок и предстала перед камерой в интересной позе. Впрочем, под таким стильным кадром исполнительница сообщила не слишком утешительную новость.

Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2 километра и врезалась в другую машину,

– отметила Дорофеева.

Подписчики решили поддержать певицу и оставили ей приятные комментарии под фотографией.

"Если бы в мою машину врезалась машина Дорофеевой, я бы прыгала от счастья", "Надеемся, с тобой все хорошо", "Надя, аккуратнее. Мы любим тебя", "Это все 2020 – ты хороший водитель", "Надя, будь осторожней, мы за тебя переживаем", – написали пользователи под заметкой.